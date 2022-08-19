Український стронгмен Новіков встановив новий світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Український стронгмен Олексій Новіков підкорив вагу у 549 кілограмів. Це новий світовий рекорд у становій тязі Hummer Tire, передає УНН.
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На змаганнях у Лавленді, Новіков підняв вісім шин на виготовленій на замовлення штанзі. Це новий світовий рекорд у становій тязі Hummer Tire.
Він побив попередній рекорд, який належав канадцю Жану-Франсуа Карону (545 кілограмів).
Нагадаємо
Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона Strongman Classic, що відбувся у Лондоні.