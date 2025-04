Український силач Олексій Новіков удруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic

Деталі

Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника – канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від "срібла" посів американець Еван Сінґлтон (41.5).

Минулого року спортсмен так само посів перше місце на цих змаганнях.

Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють проти Росії.

