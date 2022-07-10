Український силач Олексій Новіков удруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона Strongman Classic, що відбувся у Лондоні. Про це йдеться у Giants live strongmen в Twitter, пише УНН.
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Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника – канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від "срібла" посів американець Еван Сінґлтон (41.5).
Минулого року спортсмен так само посів перше місце на цих змаганнях.
Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють проти Росії.
The Strongman Classic 2022
Oleksii Novikov
Mitchell Hooper
Evan Singleton
The crowd were electric!!!
Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0