Украинский силач Алексей Новиков во второй раз подряд стал чемпионом Strongman Classic
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз подряд получил титул состоявшегося в Лондоне титул чемпиона Strongman Classic. Об этом говорится в Giants live strongmen в Twitter, пишет УНН.
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Новиков набрал 54 балла в общем зачете, на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка). Третье место с отставанием всего полбалла от "серебра" занял американец Эван Синглтон (41.5).
В прошлом году спортсмен так же занял первое место на этих соревнованиях.
После победы Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим против России.
The Strongman Classic 2022
Oleksii Novikov
Mitchell Hooper
Evan Singleton
The crowd were electric!!!
Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0