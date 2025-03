Украинский силач Алексей Новиков во второй раз подряд стал чемпионом Strongman Classic

Подробности

Новиков набрал 54 балла в общем зачете, на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка). Третье место с отставанием всего полбалла от "серебра" занял американец Эван Синглтон (41.5).

В прошлом году спортсмен так же занял первое место на этих соревнованиях.

После победы Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим против России.

The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!!

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0

— GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022