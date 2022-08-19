Украинский стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинский стронгмен Алексей Новиков покорил вес 549 килограммов. Это новый мировой рекорд в сословной тяге Hummer Tire, передает УНН.
Детали
На соревнованиях в Лавленде, Новиков поднял восемь шин на изготовленной по заказу штанге. Это новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.
Он побил предыдущий рекорд, принадлежавший канадцу Жану-Франсуа Карону (545 килограммов).
Напомним
Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз подряд получил титул чемпиона Strongman Classic, который состоялся в Лондоне.