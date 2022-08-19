Украинский стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд

Детали

На соревнованиях в Лавленде, Новиков поднял восемь шин на изготовленной по заказу штанге. Это новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.

Он побил предыдущий рекорд, принадлежавший канадцу Жану-Франсуа Карону (545 килограммов).

Напомним

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз подряд получил титул чемпиона Strongman Classic, который состоялся в Лондоне.