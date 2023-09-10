Українські банки отримали додатковий ресурс для покриття частини обсягу обов’язкових резервів: про що мова

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“11 вересня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228381, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року. За оцінками Національного банку, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком й надалі”, зазначили в НБУ.

В Нацбанку нагадали, щоз 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів.

Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. З 11 вересня 2023 року він включатиме дев’ять випусків цінних паперів, вісім з яких було визначено впродовж січня—серпня 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043 та новий UA4000228381).

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