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Украинские банки получили дополнительный ресурс для покрытия части объема обязательных резервов: о чем речь

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. С сегодняшнего дня, 11 сентября Нацбанк Украины расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Цитата

“11 сентября 2023 года в соответствующий перечень будут добавлены ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228381, первое размещение которого Министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года. По оценкам Национального банка, это будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно для избежания прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком и в дальнейшем”, отметили в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что с 11 января 2023 года банки получили возможность зачислять определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных’обязательных резервов.

Соответствующий перечень определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 11 сентября 2023 года он будет включать девять’пять выпусков ценных бумаг, восемь из которых были определены в течение января—августа 2023 года (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043 и новый UA4000228381).

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