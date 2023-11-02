Українська стратегія розмінування змінить підхід до протимінної безпеки у світі – Time

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“За останні 30 років я, напевно, працював майже в кожній країні, що постраждала від мін, і це поєднання досвіду всіх попередніх країн із українською любов’ю до інновацій і технологій. .. Протягом наступних трьох років ми побачимо фундаментальні зміни в тому, як здійснюється гуманітарне розмінування в Україні, що вплине на протимінну діяльність у всьому світі”. — переконаний Пол Хеслоп, голова відділу протимінної діяльності ООН.

Деталі

За задумом Міністерства економіки Україна планує повернути 80% забруднених земель у господарське користування впродовж 10 років. Для цього Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти — від складної оцінки впливу на основі штучного інтелекту до саморобних безпілотних літальних апаратів для виявлення мін — щоб прискорити традиційно повільний і трудомісткий процес очищення від мін.

Українські чиновники вирішили зосередитися на очищенні землі з високим економічним ефектом. Зокрема, першочергово розміновують територія, до яких хочуть скоротити час на дорогу. Це лікарні, відновлення електроенергії та відбудова мостів і шкіл, де дані в реальному часі показали, що це вплине на більшість людей. Вони експериментують зі способами використання точних супутникових зображень і алгоритмів із підтримкою штучного інтелекту, щоб швидше очищати землю від російських боєприпасів.

Для пришвидшення процесу розмінування український уряд співпрацює з американським гігантом аналітики даних Palantir. З допомогою їхньої системи вони об’єднали десятки раніше закритих потоків даних і розробили моделі, які визначають, які саме розмінування мають найбільший вплив.

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Наразі платформа інтегрувала 82 набори даних, за даними Palantir, і з’єднала 6 мільйонів будівель, 60 000 сегментів поїздів і один мільйон сегментів доріг. Інформаційна панель також підраховує кількість смертельних випадків, підтверджену та ймовірну небезпеку, кількість постраждалих будівель і квадратні метри небезпечної зони. Біжуча лінія внизу збирає новинні статті та інші звіти.

Платформа використовує AIP Palantir, широкомовну модель у стилі ChatGPT, як свого роду віртуального помічника для надання даних у реальному часі, автоматичного надання офіційним особам найкращих варіантів, планування запитів на розмінування та налаштування сповіщень. Теоретично це дозволяє чиновникам визначати пріоритетність розмінування, яке вплине на більшість людей або матиме найбільший економічний ефект.

За оцінками Світового банку, вартість цього проєкту може перевищити 37 мільярдів доларів.

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Нагадаємо

Вторгнення росії до України призвело до того, що країна перетворилася на найбільше у світі мінне поле. За понад 600 днів від початку повномасштабної війни Україна випередила Афганістан і Сирію та стала найбільш замінованою країною на землі. За попередніми оцінками забруднена вибухонебезпечними предметами територія становить 250 тисяч квадратних кілометрів.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителя загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені після російського вторгнення. окупації або переживання важких боїв. Офіційні особи кажуть, що кількість жертв наземних мін може сягнути 9000 до 2030 року, якщо проблема не буде ефективно вирішена.

Свириденко каже, що очікує, що офіційна урядова стратегія розмінування буде повністю прийнята до кінця року.