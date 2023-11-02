Украинская стратегия разминирования изменит подход к противоминной безопасности в мире – Time

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“За последние 30 лет я, наверное, работал почти в каждой стране, пострадавшей от мин, и это сочетание опыта всех предыдущих стран с украинской любовью’к инновациям и технологиям. В течение следующих трех лет мы увидим фундаментальные изменения в том, как осуществляется гуманитарное разминирование в Украине, что повлияет на противоминную деятельность во всем мире”. — убежден Пол Хеслоп, глава отдела противоминной деятельности ООН.

Детали

По замыслу Министерства экономики Украина планирует вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное пользование в течение 10 лет. Для этого Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты — от сложной оценки воздействия на основе искусственного интеллекта до самодельных беспилотных летательных аппаратов для обнаружения мин — чтобы ускорить традиционно медленный и трудоемкий процесс очистки от мин.

Украинские чиновники решили сосредоточиться на очистке земли с высоким экономическим эффектом. В частности, в первую очередь разминируют территория, к которым хотят сократить время на дорогу. Это больницы, восстановление электроэнергии и восстановление мостов и школ, где данные в реальном времени показали, что это повлияет на большинство людей. Они экспериментируют со способами использования точных спутниковых изображений и алгоритмов с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы быстрее очищать землю от российских боеприпасов.

Для ускорения процесса разминирования украинское правительство сотрудничает с американским гигантом аналитики данных Palantir. С помощью их системы они объединили десятки ранее закрытых потоков данных и разработали модели, которые определяют, какие именно разминирования имеют наибольшее влияние.

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Сейчас платформа интегрировала 82 набора данных, по данным Palantir, и с’соединила 6 миллионов зданий, 60 000 сегментов поездов и один миллион сегментов дорог. Информационная панель также подсчитывает количество смертельных случаев, подтвержденную и вероятную опасность, количество пострадавших зданий и квадратные метры опасной зоны. Бегущая строка внизу собирает новостные статьи и другие отчеты.

Платформа использует AIP Palantir, широковещательную модель в стиле ChatGPT, как своего рода виртуального помощника для предоставления данных в реальном времени, автоматического предоставления официальным лицам наилучших вариантов, планирования запросов на разминирование и настройки оповещений. Теоретически это позволяет чиновникам определять приоритетность разминирования, которое повлияет на большинство людей или будет иметь наибольший экономический эффект.

По оценкам Всемирного банка, стоимость этого проекта может превысить 37 миллиардов долларов.

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Напомним

Вторжение россии в Украину привело к тому, что страна превратилась в крупнейшее в мире минное поле. За более чем 600 дней с начала полномасштабной войны Украина опередила Афганистан и Сирию и стала самой заминированной страной на земле. По предварительным оценкам загрязненная взрывоопасными предметами территория составляет 250 тысяч квадратных километров.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были покалечены или ранены после российского вторжения. оккупации или переживания тяжелых боев. Официальные лица говорят, что количество жертв наземных мин может достичь 9000 к 2030 году, если проблема не будет эффективно решена.

Свириденко говорит, что ожидает, что официальная правительственная стратегия разминирования будет полностью принята до конца года.