Швидше за людей та значно безпечніше: в Україні створили та вже тестують дрон для пошуку мін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Почався етап польових тестувань українського дрона-розміновувача ST1. Про це повідомив у Телеграм віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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«Експериментальний зразок готовий, розробники активно тестують його у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва», - повідомив Федоров.
Деталі
ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Він обладнаний мікрокомп’ютером, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.
У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.
Контекст
Дрон є розробкою компанії Ailand Systems, яка розробляє ПО для сільськогосподарських дронів, які здатні відшукувати шкідників на полях. Власне, на базі таких дронів й розробили дрон-розміновувач, розповідали представники компанії у коментарі Deutsche Welle. Компанія планує постачати дрони операторам протимінної діяльності, а також фермерам, якім потрібно розмінувати поля для безпечної роботи техніки.
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