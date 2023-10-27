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Швидше за людей та значно безпечніше: в Україні створили та вже тестують дрон для пошуку мін

Київ • УНН

 • 79427 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Почався етап польових тестувань українського дрона-розміновувача ST1. Про це повідомив у Телеграм віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Швидше за людей та значно безпечніше: в Україні створили та вже тестують дрон для пошуку мін

Цитата

«Експериментальний зразок готовий, розробники активно тестують його у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва», - повідомив Федоров.

Деталі

ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Він обладнаний мікрокомп’ютером, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.

Контекст

Дрон є розробкою компанії Ailand Systems, яка розробляє ПО для сільськогосподарських дронів, які здатні відшукувати шкідників на полях. Власне, на базі таких дронів й розробили дрон-розміновувач, розповідали представники компанії у коментарі Deutsche Welle. Компанія планує постачати дрони операторам протимінної діяльності, а також фермерам, якім потрібно розмінувати поля для безпечної роботи техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні з 1 січня планують запустити ринок з розмінування через Prozorro

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