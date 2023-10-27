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Быстрее людей и значительно безопаснее: в Украине создали и уже тестируют дрон для поиска мин

Киев • УНН

 • 79426 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Начался этап полевых тестирований украинского дрона-разминировщика ST1. Об этом сообщил в Телеграмм вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Быстрее людей и значительно безопаснее: в Украине создали и уже тестируют дрон для поиска мин

Цитата

«Экспериментальный образец готов, разработчики активно тестируют его в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства», - сообщил Федоров.

Детали

ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, которые позволяют облетать препятствия на низкой высоте. Он оборудован микрокомп’ютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут из безопасного места управлять дроном и искать мины.

Контекст

Дрон является разработкой компании Ailand Systems, которая разрабатывает ПО для сельскохозяйственных дронов, способных отыскивать вредителей на полях. Собственно, на базе таких дронов и разработали дрон-разминировщик, рассказывали представители компании в комментарии Deutsche Welle. Компания планирует поставлять дроны операторам противоминной деятельности, а также фермерам, которым нужно разминировать поля для безопасной работы техники.

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