Быстрее людей и значительно безопаснее: в Украине создали и уже тестируют дрон для поиска мин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Начался этап полевых тестирований украинского дрона-разминировщика ST1. Об этом сообщил в Телеграмм вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
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«Экспериментальный образец готов, разработчики активно тестируют его в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства», - сообщил Федоров.
Детали
ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, которые позволяют облетать препятствия на низкой высоте. Он оборудован микрокомп’ютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.
В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут из безопасного места управлять дроном и искать мины.
Контекст
Дрон является разработкой компании Ailand Systems, которая разрабатывает ПО для сельскохозяйственных дронов, способных отыскивать вредителей на полях. Собственно, на базе таких дронов и разработали дрон-разминировщик, рассказывали представители компании в комментарии Deutsche Welle. Компания планирует поставлять дроны операторам противоминной деятельности, а также фермерам, которым нужно разминировать поля для безопасной работы техники.
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