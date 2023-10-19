Штучний інтелект допомагатиме у гуманітарному розмінуванні територій України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Мінекономіки планують, що штучний інтелект допоможе в гуманітарному розмінуванні території України. Відомство уже сформувало цілісну стратегію інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування території України, яка базується на data-орієнтовному підході. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає УНН.
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Зазначається, що допомагатиме втілити задумане американська технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.
Демоверсію унікального проекту команда Міністерства економіки представила на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.
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«Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі. Зокрема система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування», - розповіла перший віцепрем’єр-міністр України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, впровадження інформаційної системи дозволить оперативно аналізувати рішення та дії в сфері гуманітарного розмінування, корегувати їх, удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати та прискорювати процеси.
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Сформований Мінекономіки стратегічний підхід до інформаційного менеджменту дозволятиме якісніше визначати пріоритети у розмінуванні земель, залучити експертне середовище, яке працює у сфері інновацій, до гуманітарного розмінування. Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері більш ефективно.