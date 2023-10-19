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Штучний інтелект допомагатиме у гуманітарному розмінуванні територій України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Мінекономіки планують, що штучний інтелект допоможе в гуманітарному розмінуванні території України. Відомство уже сформувало цілісну стратегію інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування території України, яка базується на data-орієнтовному підході. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає УНН.

Штучний інтелект допомагатиме у гуманітарному розмінуванні територій України

Деталі

Зазначається, що допомагатиме втілити задумане американська технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

Демоверсію унікального проекту команда Міністерства економіки представила на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.

Цитата

«Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі. Зокрема система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування», - розповіла перший віцепрем’єр-міністр України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, впровадження інформаційної системи дозволить оперативно аналізувати рішення та дії в сфері гуманітарного розмінування, корегувати їх, удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати та прискорювати процеси.

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Сформований Мінекономіки стратегічний підхід до інформаційного менеджменту дозволятиме якісніше визначати пріоритети у розмінуванні земель, залучити експертне середовище, яке працює у сфері інновацій, до гуманітарного розмінування. Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері більш ефективно.

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