Україна планує прискоритися із розмінуванням – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні планують максимально прискоритися з розмінуванням територій. Очищення землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Плануємо максимально прискоритися (з розмінування – ред.) Очищення нашої землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримку партнерів. За підсумками конференції в Загребі й попередніх домовленостей акумулювали 500 млн доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів», - розповів Шмигаль.
Доповнення
В Україні потенційно замінованими є 30% території.