Україна планує прискоритися із розмінуванням – Шмигаль

Цитата

«Плануємо максимально прискоритися (з розмінування – ред.) Очищення нашої землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримку партнерів. За підсумками конференції в Загребі й попередніх домовленостей акумулювали 500 млн доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів», - розповів Шмигаль.

Доповнення

В Україні потенційно замінованими є 30% території.