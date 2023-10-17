Украина планирует ускориться с разминированием - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине планируют максимально ускориться с разминированием территорий. Очистка земли от российских мин должна длиться годы, а не десятилетия. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«Планируем максимально ускориться (по разминированию – ред.) Очищение нашей земли от российских мин должно длиться годы, а не десятилетия. Чувствуем поддержку партнеров. По итогам конференции в Загребе и предыдущих договоренностей аккумулировали 500 млн долларов на разминирование. В ежедневном режиме работаем для увеличения этих ресурсов», - рассказал Шмыгаль.
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В Украине потенциально заминированными являются 30% территории.