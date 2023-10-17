Украина планирует ускориться с разминированием - Шмыгаль

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«Планируем максимально ускориться (по разминированию – ред.) Очищение нашей земли от российских мин должно длиться годы, а не десятилетия. Чувствуем поддержку партнеров. По итогам конференции в Загребе и предыдущих договоренностей аккумулировали 500 млн долларов на разминирование. В ежедневном режиме работаем для увеличения этих ресурсов», - рассказал Шмыгаль.

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В Украине потенциально заминированными являются 30% территории.