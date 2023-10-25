Замінованість може спровокувати до 9 тис. нещасних випадків до кінця 2030 року - віцепрем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні кількість нещасних випадків до кінця 2030 року може становити близько 9 тис. людей через заміновані території. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України у середу, передає кореспондент УНН.
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«Безпекова компонента нас торкається в частині гуманітарного розмінування. Ми - найбільша потенційно замінована країна у світі. Є велика загроза збільшення кількості нещасних випадків, якщо ми не будемо шукати нові способи пришвидшити розмінування. Прогноз нещасних випадків до кінця 2030 року – це близько 9 тис. людей. На сьогодні 245 загиблих, і ми кожен тиждень чуємо про підрив підлітків, трактористів…» - розповіла Свириденко.
Доповнення
В Україні потенційно заміновано близько 174 000 кв. км, включаючи 14 000 кв. км морських акваторій. Щоб підвищити ефективність розмінування, у трьох областях створять оперативні групи з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні планують максимально прискоритися з розмінуванням територій. Очищення землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття.