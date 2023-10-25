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Заминированность может спровоцировать до 9 тыс. несчастных случаев до конца 2030 года - вице-премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине количество несчастных случаев до конца 2030 года может составить около 9 тыс. человек из-за заминированных территорий. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на форуме по развитию человеческого капитала Украины в среду, передает корреспондент УНН.

Заминированность может спровоцировать до 9 тыс. несчастных случаев до конца 2030 года - вице-премьер

Цитата

«Компонента безопасности нас касается в части гуманитарного разминирования. Мы - самая большая потенциально заминированная страна в мире. Есть большая угроза увеличения количества несчастных случаев, если мы не будем искать новые способы ускорить разминирование. Прогноз несчастных случаев до конца 2030 года – это около 9 тыс. человек. На сегодня 245 погибших, и мы каждую неделю слышим о подрыве подростков, трактористов…» - рассказала Свириденко.

Дополнение

В Украине потенциально заминировано около 174 000 кв. км, включая 14 000 кв. км морских акваторий. Чтобы повысить эффективность разминирования, в трех областях создадут оперативные группы по координации мероприятий по разминированию при областных военных администрациях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине планируют максимально ускориться с разминированием территорий. Очистка земли от российских мин должна длиться годы, а не десятилетия.

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