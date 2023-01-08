росія створила в Україні наймасштабніше мінне поле – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле, площа якого перевищує площу території Великої Британії. Про це в інтерв’ю Yonhap заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Шмигаль зазначив, що розраховує на допомогу Південної Кореї у розмінуванні території України завдяки її досвіду та обладнанню.
За його словами, росія побудувала в Україні мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.
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"На сьогодні це найбільше мінне поле в світі. Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей", - пояснив прем'єр.
Водночас він наголосив, найбільше від війни страждають саме цивільні райони, оскільки росіяни знищують інфраструктуру України. Шмигаль додав, що 70% пошкоджень припадають саме на житлові квартали.
Він навів розміри територій інших країн, які менше мінного поля в Україні. Серед таких:
Корейський півострів - 221 тисяча квадратних кілометрів;
Лаос - 238 тисяч квадратних кілометрів
Румунія - 238 тисяч квадратних кілометрів;
Велика Британія - 244 тисяч квадратних кілометрів;
Доповнення
Раніше в МВС повідомили, що замінована територія України на сьогодні дорівнює площі чотирьох Швейцарій. Для її очищення знадобиться близько 10 років.