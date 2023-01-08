россия создала в Украине самое масштабное минное поле - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины благодаря ее опыту и оборудованию.

По его словам, россия построила в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

Цитата

"На сегодня это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", - пояснил премьер.

В то же время он отметил, больше всего от войны страдают именно гражданские районы, поскольку россияне уничтожают инфраструктуру Украины. Шмыгаль добавил, что 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.

Он привел размеры территорий других стран, которые меньше минного поля в Украине. Среди таких:

Корейский полуостров - 221 тысяча квадратных километров;

Лаос - 238 тысяч квадратных километров

Румыния - 238 тысяч квадратных километров;

Великобритания - 244 тысяч квадратных километров;

Дополнение

Ранее в МВД сообщили, что заминированная территория Украины на сегодня равна площади четырех Швейцарий. Для ее очистки понадобится около 10 лет.