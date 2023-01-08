россия создала в Украине самое масштабное минное поле - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. С начала полномасштабного вторжения россия создала в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает площадь территории Великобритании. Об этом в интервью Yonhap заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Шмыгаль отметил, что рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины благодаря ее опыту и оборудованию.
По его словам, россия построила в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.
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"На сегодня это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", - пояснил премьер.
В то же время он отметил, больше всего от войны страдают именно гражданские районы, поскольку россияне уничтожают инфраструктуру Украины. Шмыгаль добавил, что 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.
Он привел размеры территорий других стран, которые меньше минного поля в Украине. Среди таких:
Корейский полуостров - 221 тысяча квадратных километров;
Лаос - 238 тысяч квадратных километров
Румыния - 238 тысяч квадратных километров;
Великобритания - 244 тысяч квадратных километров;
Дополнение
Ранее в МВД сообщили, что заминированная территория Украины на сегодня равна площади четырех Швейцарий. Для ее очистки понадобится около 10 лет.