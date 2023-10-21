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Від мін загинули вже більше 250 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В Україні від мін загинули вже більше 250 людей. Про це перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила під час виступу на конференції «United for Justice. United for Nature», передає УНН.

Від мін загинули вже більше 250 українців

Як підкреслила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України, розмінування території України є нульовим етапом відновлення. На сьогодні потенційно забрудненими є понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України. Понад 6 мільйонів громадян перебувають в зоні ризику через міни та снаряди, що не вибухнули. Жертвами мін вже стали біля 800 українців, з яких понад 250 – загинули. Від мін зазнає шкоди й природа – страждає біорізноманіття, грунти та води, що забруднюються внаслідок підривів.

За словами Юлії Свириденко, щоб швидше зробити українську землю безпечною та зменшити майбутні екологічні збитки, Мінекономіки докладає максимум зусиль в сфері гуманітарного розмінування, працюючи за напрямками:

  • залучення найсучасніших технологій в сфері розмінування – дистанційного обстеження територій за допомогою дронів та супутникових знімків, аналізу big data тощо. Наразі у співпраці з американською Palantir триває розробка системи, яка завдяки штучному інтелекту аналізуватиме big data та допомагатиме більш ефективно приймати рішення щодо розмінування.
  • сприяння створенню та розвитку вітчизняного виробництва техніки та обладнання для розмінування, локалізації в Україні виробництва іноземних компаній.
  • створення конкурентного ринку послуг з розмінування з можливістю проведення конкурсних торгів через Prozorro - це сприятиме пришвидшенню розмінування земель сільгоспризначення. Щоб послугами могло скористатися більше аграріїв, в проекті бюджету на наступний рік передбачено 2 млрд грн. на компенсацію витрат.
  • залучення фахівців для підготовки саперів та іншого персоналу. Україні терміново потрібні спеціалісти. До кінця року планується збільшити кількість саперів до 5 тисяч, що вдвічі більше, ніж нині.

Як зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України, наразі спільно з міжнародними партнерами триває робота над проектом Національної стратегії протимінної діяльності. Робочий варіант документу був представлений на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України в Загребі. До кінця листопада проєкт документу буде представлений на громадське обговорення, до кінця року – поданий на затвердження. Стратегія буде практичним документом, який міститиме єдине бачення Україною та міжнародними партнерами процесів розмінування території нашої держави, зазначила Юлія Свириденко, закликавши присутніх на конференції долучитися до роботи над проектом.

За словами Першого віцепрем’єр-міністра України– Міністра економіки, Україна також пропонує країнам-партнерам взяти під патронат окремі напрямки розмінування. Наприклад, це може бути патронат над обстеженням та розмінуванням національних парків, лісових угідь, - сказала Юлія Свириденко.

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