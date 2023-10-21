От мин погибли уже более 250 украинцев

Как подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины’Министр экономики Украины – разминирование территории Украины является нулевым этапом восстановления. На сегодня потенциально загрязненными являются более 170 тысяч квадратных километров территории Украины. Более 6 миллионов граждан находятся в зоне риска из-за мин и снарядов, которые не взорвались. Жертвами мин уже стали около 800 украинцев, из которых более 250 – погибли. От мин страдает и природа – страдает биоразнообразие, почвы и воды, которые загрязняются в результате подрывов.

По словам Юлии Свириденко, чтобы быстрее сделать украинскую землю безопасной и уменьшить будущие экологические убытки, Минэкономики прилагает максимум усилий в сфере гуманитарного разминирования, работая по направлениям:



привлечение самых современных технологий в сфере разминирования – дистанционного обследования территорий с помощью дронов и спутниковых снимков, анализа big data и тому подобное. Сейчас в сотрудничестве с американской Palantir продолжается разработка системы, которая благодаря искусственному интеллекту будет анализировать big data и помогать более эффективно принимать решения по разминированию.



содействие созданию и развитию отечественного производства техники и оборудования для разминирования, локализации в Украине производства иностранных компаний.



создание конкурентного рынка услуг по разминированию с возможностью проведения конкурсных торгов через Prozorro - это будет способствовать ускорению разминирования земель сельхозназначения. Чтобы услугами могло воспользоваться больше аграриев, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 2 млрд грн. на компенсацию расходов.



привлечение специалистов для подготовки саперов и другого персонала. Украине срочно нужны специалисты. До конца года планируется увеличить количество саперов до 5 тысяч, что вдвое больше, чем сейчас.



Как отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины, сейчас совместно с международными партнерами продолжается работа над проектом Национальной стратегии противоминной деятельности. Рабочий вариант документа был представлен на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины в Загребе. До конца ноября проект документа будет представлен на общественное обсуждение, до конца года – представлен на утверждение. Стратегия будет практическим документом, который будет содержать единое видение Украиной и международными партнерами процессов разминирования территории нашего государства, отметила Юлия Свириденко, призвав присутствующих на конференции присоединиться к работе над проектом.

По словам Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики – Украина также предлагает странам-партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования. Например, это может быть патронат над обследованием и разминированием национальных парков, лесных угодий, - сказала Юлия Свириденко.