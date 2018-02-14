Українська сторона звинуватила РФ в ескалації на Донбасі після "Різдвяного перемир'я"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ескалація конфлікту на Сході України всупереч “Різдвяному перемир’ю” стала можливою тому, що за час дії перемир’я РФ так і не застосувала свій вплив на НЗФ ОРДЛО з метою припинення ведення вогню. Таку думку висловила Українська сторона під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
“Попри домовленості щодо „Різдвяного перемир’я“, ми з тривогою констатуємо зростання кількості обстрілів, в т.ч. з застосуванням зброї, забороненої Мінським угодами — мінометів, танків, артилерії. Ескалація стала можливою тому, що за час дії перемир’я РФ так і не застосувала свій вплив на НЗФ ОРДЛО з метою припинення ведення вогню”, — наголосила українська сторона.
Через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону триває постачання зброї та боєприпасів, зазначили в ТКГ. НЗФ ОРДЛО продовжують розміщувати важке озброєння в населених пунктах, прикриваючись мирними мешканцями, зокрема, в Донецьку та Горлівці.
Українська сторона, серед іншого, озвучила вимогу про припинення постачання озброєнь та боєприпасів на непідконтрольну Україні частину Донбасу і вивезення з території Донбасу зброї та виведення російських військових формувань. Україна наголосила на необхідності безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.
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“Окремо українська сторона висловила обурення обстрілом безпілотного літального апарату СММ ОБСЄ, яке мало місце на непідконтрольній Україні частині Донбасу 9 лютого 2018 року. Безпека патрулів місії — важлива складова мирного врегулювання, агресія та насильство по відношенню до спостерігачів ОБСЄ є неприпустимим”, — йдеться в повідомленні Оліфер.
Україна також наполягла на дотриманні усього пакету документів, які було ухвалено в рамках Мінського процесу.
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“В тому числі йдеться про виконання Меморандуму від 19 вересня 2014 року, який, зокрема, передбачає контроль України над н.п. Дебальцеве; демілітаризацію Кальміуського (колишне Комсомольське), Кумачово, Новоазовська, Саханки; створення безпекових зони вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону”, — йдеться в повідомленні.