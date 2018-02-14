Украинская сторона обвинила РФ в эскалации на Донбассе после "Рождественского перемирия"

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эскалация конфликта на Востоке Украины вопреки "Рождественскому перемирию" стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня. Такое мнение высказала украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.