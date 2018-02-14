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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70600 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 86268 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88977 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 109498 просмотра

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Украинская сторона обвинила РФ в эскалации на Донбассе после "Рождественского перемирия"

Украинская сторона обвинила РФ в эскалации на Донбассе после "Рождественского перемирия"

Киев  •  УНН

 • 8441 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эскалация конфликта на Востоке Украины вопреки "Рождественскому перемирию" стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня. Такое мнение высказала украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Несмотря на договоренности по "Рождественскому перемирию", мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т.ч. с применением оружия, запрещенного Минским соглашениями - минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня", - подчеркнула украинская сторона.

Из-за неконтролируемого участка российско-украинской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов, отметили в ТКГ. НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке.

Украинская сторона, среди прочего, озвучила требование о прекращении поставок вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывозе с территории Донбасса оружия и вывода российских военных формирований. Украина отметила необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

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"Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, который имел место на неподконтрольной Украине части Донбасса 9 февраля 2018 года. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ недопустимо", - говорится в сообщении Олифер.

Украина также настояла на соблюдении всего пакета документов, которые были приняты в рамках Минского процесса.

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"В том числе речь идет о выполнении Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, в частности, предусматривает контроль Украины над н.п. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского (бывший Комсомольский), Кумачово, Новоазовском, Саханкой; создание зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

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