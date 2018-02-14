Украинская сторона обвинила РФ в эскалации на Донбассе после "Рождественского перемирия"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эскалация конфликта на Востоке Украины вопреки "Рождественскому перемирию" стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня. Такое мнение высказала украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
"Несмотря на договоренности по "Рождественскому перемирию", мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т.ч. с применением оружия, запрещенного Минским соглашениями - минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня", - подчеркнула украинская сторона.
Из-за неконтролируемого участка российско-украинской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов, отметили в ТКГ. НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке.
Украинская сторона, среди прочего, озвучила требование о прекращении поставок вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывозе с территории Донбасса оружия и вывода российских военных формирований. Украина отметила необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики не согласовали заявку на восстановление мобильной связи на Донбассе
"Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, который имел место на неподконтрольной Украине части Донбасса 9 февраля 2018 года. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ недопустимо", - говорится в сообщении Олифер.
Украина также настояла на соблюдении всего пакета документов, которые были приняты в рамках Минского процесса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Донбасса в РФ переместили военную технику боевиков на ремонт
"В том числе речь идет о выполнении Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, в частности, предусматривает контроль Украины над н.п. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского (бывший Комсомольский), Кумачово, Новоазовском, Саханкой; создание зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - говорится в сообщении.