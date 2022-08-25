Українська армія протягом декількох років поступово перейде на озброєння НАТО - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Як очікують в Сполучених Штатах, Україна протягом наступних декількох років поступово перейде на озброєння НАТО. Про це сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає УНН.
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Для повної інтеграції у систему озброєнь НАТО Збройним Силам знадобиться принаймні три роки.
"Не виключено, що через роки вони все ще можуть використовувати системи та боєприпаси, які самі виробляють. Однак я скажу, що, згідно з моїми очікуваннями, у терміни, про які ми тут говоримо, Україна поступово перейде на озброєння стандартів Альянсу", - зазначив Каль.
Він додав, що за останні місяці понад 50 країн надали Україні військову допомогу.
"В ідеалі майбутнє української армії базуватиметься не на десятках різних систем, а на набагато меншій кількості систем, які простіше підтримувати та обслуговувати", - сказав Каль.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден оголосив про пакет безпекової допомоги Україні на майже три мільярди доларів.