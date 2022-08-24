Байден оголосив про пакет безпекової допомоги Україні на майже 3 млрд доларів

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"Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У межах цього зобов'язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогодні транш допомоги в галузі безпеки: приблизно 2,98 мільярда доларів США у вигляді зброї та спорядження, які будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі", - йдеться у заяві Байдена.

Деталі

Байден від імені всіх американців привітав українців із Днем Незалежності. "За останні півроку українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі", - вказав він.

"Я знаю, що цей день незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей було вбито чи поранено, мільйони були змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди. Сполучені Штати, у тому числі горді американці українського походження, з нетерпінням чекають на продовження слави України як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої держави протягом наступних десятиліть", - зазначив він.

Доповнення

Україна у День Незалежності отримає грант 3 млрд дол. від США.