Байден оголосив про пакет безпекової допомоги Україні на майже 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент США Джо Байден оголосив про пакет безпекової допомоги Україні на майже три мільярди доларів. Заяву до Дня Незалежності України поширив сьогодні Білий дім, пише УНН.
Цитата
"Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У межах цього зобов'язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогодні транш допомоги в галузі безпеки: приблизно 2,98 мільярда доларів США у вигляді зброї та спорядження, які будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі", - йдеться у заяві Байдена.
Деталі
Байден від імені всіх американців привітав українців із Днем Незалежності. "За останні півроку українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі", - вказав він.
"Я знаю, що цей день незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей було вбито чи поранено, мільйони були змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди. Сполучені Штати, у тому числі горді американці українського походження, з нетерпінням чекають на продовження слави України як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої держави протягом наступних десятиліть", - зазначив він.
Доповнення
Україна у День Незалежності отримає грант 3 млрд дол. від США.