Україна у День Незалежності отримає грант 3 млрд дол. від США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна у День Незалежності, 24 серпня, отримає від США 3 млрд дол. гранту, гроші підуть до державного бюджету, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише УНН.
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"У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд дол. США до державного бюджету у формі безповоротного гранту", - повідомив Марченко у Facebook.
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Зі слів міністра, кошти надійдуть через механізм Світового банку.
"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", - зазначив Марченко.
Доповнення
Джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 23 серпня є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.
Зовнішні надходження перевищили половину фінансування Державного бюджету з початку повномасштабної війни рф проти України.
Україна і Світовий банк у серпні підписали угоду про надання гранту Києву на 4,5 млрд доларів. Кошти були надані США.