Украина в День Независимости получит грант в 3 млрд долл. от США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина в День Независимости, 24 августа, получит от США 3 млрд долл. гранта, деньги пойдут в государственный бюджет, сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет УНН.
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"В этот день есть положительные новости с финансового фронта. Сегодня получим от Соединенных Штатов 3 млрд долл. США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта", - сообщил Марченко в Facebook.
Детали
По словам министра, средства поступят через механизм Всемирного банка.
"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День Независимости Украины", - отметил Марченко.
Дополнение
Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 по 23 августа являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.
Внешние поступления превысили половину финансирования Государственного бюджета с начала полномасштабной войны рф против Украины.
Украина и Всемирный банк в августе подписали соглашение о предоставлении гранта Киеву на 4,5 млрд долларов. Средства были предоставлены США.