Украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО – Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Как ожидают в Соединенных Штатах, Украина в течение следующих нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО. Об этом сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает УНН.
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Для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года.
"Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", – отметил Каль.
Он добавил, что за последние месяцы более 50 стран оказали Украине военную помощь.
"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - сказал Каль.
Напомним
Президент США Джо Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти три миллиарда долларов.