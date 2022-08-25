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Украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО – Пентагон

Киев • УНН

 • 176182 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Как ожидают в Соединенных Штатах, Украина в течение следующих нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО. Об этом сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает УНН.

Украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО – Пентагон

Детали

Для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года.

"Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", – отметил Каль.

Он добавил, что за последние месяцы более 50 стран оказали Украине военную помощь.

"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - сказал Каль.

Напомним 

Президент США Джо Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти три миллиарда долларов.

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