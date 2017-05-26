Україні час повернути верховенство закону - О.Соловйов

Реформування правоохоронних органів і органів прокуратури є однією з найбільш обговорюваних тем в українському суспільстві.

Олександр Соловйов, лідер політичної партії “РОЗУМНА СИЛА” зазначив, що в даний час Україну складно назвати дійсно правовою державою. Багато що в українській правоохоронній системі необхідно вдосконалити, піднімати на новий рівень — і щодо прийняття нового законодавства, і в практичній роботі. Адже навіть колишня глава Національної поліції Деканоідзе за сім днів до своєї відставки, в листопаді минулого року, заявила про зростання злочинності на 25%, в тому числі на 85% зросла кількість майнових злочинів.

Від МВС був присутній Артем Шевченко, Голова департаменту комунікацій МВС України і не приховував, що реформи не ідеальні.

“Реформи не бездоганні, але ідеальних умов не буває, ми рухаємося швидко. Нема міністерства міліції, яким був МВС, тепер МВС суто політичний орган і міністр тепер як політична фігура, а не головний поліцейський”, — сказав А.Шевченко.

Він запевнив, що швидкість реформ в сфері правоохоронних органів дасть результат дуже якісний.

Політична партія “РОЗУМНА СИЛА” вважає першочерговими політичні умови реформування правоохоронної системи.

О.Соловйов заявив, що, “По-перше, необхідно відновити людську гідність в Україні. Бо не може пишатися своїм громадянством людина, дивлячись, як паспорти його країни роздаються направо і наліво, а пізніше одержувачі цих паспортів виїжджають з країни. По-друге, відновлення принципу невідворотності покарання. Не буде в нашій країні порядку, поки потенційний злочинець не усвідомлює, що він не вийде на свободу, чи не відкупиться і не втече. Звідси і третій підхід — професійний підхід до розробки законопроектів, щоб не було так, що за „законом Савченко“ на волю виходять 10 тисяч злочинців, а потім, як офіційно констатує Міністерство внутрішніх справ, кожен третій з них знову скоює злочин”.

“Відновлення порядку в Україні ми розуміємо як диктатуру Закону. Фактично, це верховенство права. Диктатура Закону і є справжня демократія. Необхідне чітке розділення відповідальності між правоохоронними органами — МВС, податковою, СБУ і прокуратурою. Диктатура Закону — це не авторитаризм і не тоталітаризм. Це єдиний шлях, за допомогою якого ми можемо відновити правову систему України. А значить — спробувати врятувати державність нашої країни. Іншого шляху у нас немає, і його не існує”, — зазначив О.Соловйов.