Украине пора вернуть верховенство закона - А.Соловьев

Реформирование правоохранительных органов и органов прокуратуры является одной из самых обсуждаемых тем в украинском обществе.

Александр Соловьев, лидер политической партии "УМНАЯ СИЛА" отметил, что в настоящее время Украину сложно назвать действительно правовым государством. Многое в украинской правоохранительной системе необходимо усовершенствовать, поднимать на новый уровень - и по принятию нового законодательства, и в практической работе. Ведь даже бывшая глава Национальной полиции Деканоидзе за семь дней до своей отставки, в ноябре прошлого года, заявила о росте преступности на 25%, в том числе на 85% выросло количество имущественных преступлений.

От МВД присутствовал Артем Шевченко, председатель департамента коммуникаций МВД Украины и не скрывал, что реформы не идеальны.

"Реформы не безупречны, но идеальных условий не бывает, мы движемся быстро. Нету министерства милиции, которым был МВД, теперь МВД сугубо политический орган и министр теперь как политическая фигура, а не главный полицейский", - сказал А.Шевченко.

Он заверил, что скорость реформ в сфере правоохранительных органов даст результат очень качественный.

Политическая партия "УМНАЯ СИЛА" считает первоочередными политические условия реформирования правоохранительной системы.

А.Соловьев заявил, что, "во-первых, необходимо восстановить человеческое достоинство в Украине. Потому что не может гордиться своим гражданством человек, глядя, как паспорта его страны раздаются направо и налево, а потом получатели этих паспортов уезжают из страны. Во-вторых, восстановление принципа неотвратимости наказания. Не будет в нашей стране порядка, пока потенциальный преступник не осознает, что он не выйдет на свободу, не откупится и не убежит. Отсюда и третий подход - профессиональный подход к разработке законопроектов, чтобы не было так, что по "закону Савченко" на волю выходят 10 тысяч преступников, а потом, как официально констатирует Министерство внутренних дел, каждый третий из них вновь совершает преступление".

"Восстановление порядка в Украине мы понимаем как диктатуру закона. Фактически, это верховенство права. Диктатура Закона и есть настоящая демократия. Необходимо четкое разделение ответственности между правоохранительными органами - МВД, налоговой, СБУ и прокуратурой. Диктатура Закона - это не авторитаризм и не тоталитаризм. Это единственный путь, с помощью которого мы можем восстановить правовую систему Украины. А значит - попытаться спасти государственность нашей страны. Другого пути у нас нет, и его не существует", - отметил А.Соловьев.