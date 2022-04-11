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Україна зможе засіяти 70-80% посівних площ - Мінагрополітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. За песимістичним сценарієм, цього року в Україні може бути засіяно 70%. Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону напередодні, пише УНН.

Україна зможе засіяти 70-80% посівних площ - Мінагрополітики

Цитата

"Видно, що песимістичний прогноз - 70% вдасться засіяти. Якщо на тих територіях, Чернігівська та Сумська області, де є величезні аграрні площі (зараз аналіз завершується, вдасться у найближчі тижні все розмінувати,.. то може навіть ця площа посівної зрости до 80%", - сказав Висоцький.

Деталі

Висоцький зауважив, що Україна зможе забезпечити себе продовольством. "Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то розуміємо, що з них 30-40% - це для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", - пояснив заступник міністра.

Доповнення

22 березня повідомлялося, що в Україні розпочалась посівна кампанія.

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