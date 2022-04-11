Украина сможет засеять 70-80% посевных площадей - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По пессимистическому сценарию, в этом году в Украине может быть засеяно 70%. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона накануне, пишет УНН.
Цитата
"Видно, что пессимистический прогноз - 70% удастся засеять. Если на тех территориях, Черниговская и Сумская области, где есть огромные аграрные площади (сейчас анализ завершается), удастся в ближайшие недели все разминировать,.. то может даже эта площадь посевной вырасти до 80%", - сказал Высоцкий.
Детали
Высоцкий отметил, что Украина сможет обеспечить себя продовольствием. "Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то понимаем, что из них 30-40% - это для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта", - пояснил замминистра.
Дополнение
22 марта сообщалось, что в Украине началась посевная кампания.