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Украина сможет засеять 70-80% посевных площадей - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 136292 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. По пессимистическому сценарию, в этом году в Украине может быть засеяно 70%. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона накануне, пишет УНН.

Украина сможет засеять 70-80% посевных площадей - Минагрополитики

Цитата

"Видно, что пессимистический прогноз - 70% удастся засеять. Если на тех территориях, Черниговская и Сумская области, где есть огромные аграрные площади (сейчас анализ завершается), удастся в ближайшие недели все разминировать,.. то может даже эта площадь посевной вырасти до 80%", - сказал Высоцкий.

Детали

Высоцкий отметил, что Украина сможет обеспечить себя продовольствием. "Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то понимаем, что из них 30-40% - это для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта", - пояснил замминистра.

Дополнение

22 марта сообщалось, что в Украине началась посевная кампания.

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