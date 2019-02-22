Україна зменшила відставання від Бельгії в таблиці УЄФА

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" завдяки перемозі над "Олімпіакосом" здобуло два очки, що дозволило поповнити скарбничку асоціації на 0,4 бала.



При цьому Бельгія не здобула жодного пункту, до того ж "Брюгге" та "Генк" узагалі вибули з боротьби. Таким чином, відстань від сусіда скоротилася до 1,0 бала – 38,9 та 39,9 відповідно (8 і 9 місця).



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Зауважимо, що сьома, восьма й дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме — участь п’ятьох клубів: двох — у Лізі чемпіонів (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному) і трьох — у Лізі Європи (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному й один — у другому кваліфікаційному). Натомість 10-а позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше), 11-а ж уже не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.