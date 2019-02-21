"Динамо" U-19 розгромило "Ювентус" U-19 у матчі Юнацької Ліги УЄФА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Команда 19-річних футболістів київського “Динамо” під орудою Ігоря Костюка зустрілася із іменитими однолітками з італійського “Ювентуса”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

Уже з перших хвилин зустрічі “біло-сині” показали, що анітрохи не бояться “Ювентус”. “Динамівці” взяли м’яч під свій контроль і сміливо йшли вперед. Автором першого голу міг бути Євгеній Ісаєнко, проте удар форварда команди після прострілу зліва голкіпер туринців Леонардо Лоріа парирував. Артур Ващишин доцільно вирішив не чекати, поки захисники “Юве” винесуть м’яч із лінії воріт, і зіграв на добивання — 1:0.

Після забитого гола “Динамо” не збавило обертів, надалі домінуючи на полі. Георгій Цитаїшвілі продовжував тероризувати захисників гостей, явно йшла гра й у Сергія Булеци. У захисті команда Ігоря Костюка теж діяла надійно, і щось схоже на реальну небезпеку туринці створили лише після 18-ї хвилини. Найкраща ж нагода до перерви серед гравців гостей була у десятого номера Пабло Морено, проте атакуючий хавбек гостей не влучив у ворота, розхитавши захист “Динамо” на 42-й хвилині.

Зі старту другої 45-хвилинки “Динамо” довело, що сьогодні є кращою командою на полі. Зокрема, на 55-й хвилині Артем Шулянський був двічі зобов’язаний забивати, проте обидва удари з дуже близької відстані відбив вищезгаданий Леонардо Лоріа. З часом Цитаїшвілі став менше брати на себе, “Юве” почав виглядати трошки краще в нападі, проте на 69-й стався другий гол — Денис Попов віддав хороший пас на Сергія Булецу, наш півзахисник пробіг значну частину поля і технічно пробив у дальній кут.

Після 2:0 сумнівів у перемозі “Динамо” вже було мало. Кияни навіть за такої ситуації виглядали гостріше та цікавіше за туринців, не кинули спроб довести рахунок до розгромного, і довели. На 85-й хвилині капітан команди Денис Попов відправив м’яч у ворота італійців після подачі кутового.

Таким чином, “Динамо” перемогло 3:0 і пройшло “Ювентус”, і вже 22 лютого дізнається свого наступного суперника у плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.

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