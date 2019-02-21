"Динамо" U-19 разгромило "Ювентус" U-19 в матче Юношеской Лиги УЕФА

Уже с первых минут встречи “бело-синие” показали, что нисколько не боятся “Ювентус”. “Динамовцы” взяли мяч под свой контроль и смело шли вперед. Автором первого гола мог быть Евгений Исаенко, однако удар форварда команды после прострела слева голкипер туринцев Леонардо Лориа парировал. Артур Ващишин целесообразно решил не ждать, пока защитники “Юве” вынесут мяч с линии ворот, и сыграл на добивание — 1:0.

После забитого гола “Динамо” не сбавили обороты, в дальнейшем доминируя на поле. Георгий Цитаишвили продолжал терроризировать защитников гостей, явно шла игра и у Сергея Булеца. В защите команда Игоря Костюка тоже действовала надежно, и что-то похожее на реальную опасность туринцы создали лишь после 18-й минуты. Лучшая же возможность до перерыва среди игроков гостей была в десятого номера Пабло Морено, однако атакующий хавбек гостей не попал в ворота, расшатав защиту “Динамо” на 42-й минуте.

Со старта второй 45-минутки “Динамо” показало, что сегодня есть лучшей командой на поле. В частности, на 55-й минуте Артем Шулянский был дважды обязан забивать, однако оба удара с очень близкого расстояния отразил вышеупомянутый Леонардо Лориа. Со временем Цитаишвили стал меньше брать на себя, “Юве” стал выглядеть немного лучше в нападении, однако на 69-й произошел второй гол — Денис Попов отдал хороший пас на Сергея Булеца, наш полузащитник пробег значительную часть поля и технично пробил в дальний угол.

После 2:0 сомнений в победе “Динамо” уже было мало. Киевляне даже в такой ситуации выглядели острее и интереснее туринцев, не бросили попыток довести счет до разгромного, и доказали. На 85-й минуте капитан команды Денис Попов отправил мяч в ворота итальянцев после подачи углового.

Таким образом, “Динамо” победило 3:0 и прошло “Ювентус”, и уже 22 февраля узнает своего следующего соперника в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.