Украина уменьшила отставание от Бельгии в таблице УЕФА

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" благодаря победе над "Олимпиакосом" получило два очка, что позволило пополнить копилку ассоциации на 0,4 балла.



При этом Бельгия не нашла ни одного пункта, к тому же "Брюгге" и "Генк" вообще выбыли из борьбы. Таким образом, расстояние от соседа сократилось до 1,0 балла - 38,9 и 39,9 соответственно (8 и 9 места).



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Заметим, что седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном) и трех - в Лиге Европы (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном). Зато десятый позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше), одиннадцатый и уже не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.