Україна зберігає вже понад 1,8 млрд метрів кубічних газу іноземних трейдерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Іноземні трейдери закачали в українські підземні газові сховища понад 1,8 млрд кубометрів газу. Привабливість українських ПСГ посилює енергетичну безпеку континенту, вважає Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.
Деталі
Станом на 13 вересня обсяг газу від іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання блакитного палива в українських підземних сховищах (ПСГ), склав понад 1,8 млрд метрів кубічних.
За словами Міністра енергетики, це стало можливим, зокрема, завдяки сертифікації ПСГ за європейськими стандартами, що є вагомим кроком на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.
«Європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%. Тому потужності «Укртрансгазу» для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи, адже спільно ми посилюємо енергетичну безпеку континенту», - зазначив Галущенко.
Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів, з яких близько 15 млрд кубів може запропонувати європейським партнерам.
Доповнення
Минулого тижня Проектом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес-тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами, українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.
Як раніше повідомляв УНН, за словами Галущенко, для проходження опалювального сезону необхідно збільшити видобуток вугілля. Воно забезпечить потреби теплової генерації і балансування системи.
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що тарифи на газ, тепло і гарячу воду для населення не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону через фіксовану ціну для постачальників від «Нафтогазу» - 7,4 грн за кубічний метр.