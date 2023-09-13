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Украина хранит уже более 1,8 млрд метров кубических газа иностранных трейдеров

Украина хранит уже более 1,8 млрд метров кубических газа иностранных трейдеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные газовые хранилища более 1,8 млрд кубометров газа. Привлекательность украинских ПХГ усиливает энергетическую безопасность континента, считает Министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

По состоянию на 13 сентября объем газа от иностранных трейдеров, которые воспользовались услугой хранения голубого топлива в украинских подземных хранилищах (ПХГ), составил более 1,8 млрд метров кубических.

По словам Министра энергетики, это стало возможным, в частности, благодаря сертификации ПХГ по европейским стандартам, что является весомым шагом на пути к созданию в Украине энергетического хаба.

«Европейские подземные газовые хранилища заполнены на около 94%. Поэтому мощности «Укртрансгаза» для хранения газа в ПХГ становятся еще более привлекательными для европейских трейдеров. Это хороший знак для нас и для Европы, ведь совместно мы усиливаем энергетическую безопасность континента», - отметил Галущенко.

Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе – объемом более 30 млрд куб. метров, из которых около 15 млрд кубов может предложить европейским партнерам.

Дополнение

На прошлой неделе Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения транзита российского газа.

Как ранее сообщал УНН, по словам Галущенко, для прохождения отопительного сезона необходимо увеличить добычу угля. Он обеспечит потребности тепловой генерации и балансировку системы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения не будут повышаться до конца отопительного сезона из-за фиксированной цены для поставщиков от «Нафтогаза» - 7,4 грн за кубический метр.

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