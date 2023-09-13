Украина хранит уже более 1,8 млрд метров кубических газа иностранных трейдеров

Детали

По состоянию на 13 сентября объем газа от иностранных трейдеров, которые воспользовались услугой хранения голубого топлива в украинских подземных хранилищах (ПХГ), составил более 1,8 млрд метров кубических.

По словам Министра энергетики, это стало возможным, в частности, благодаря сертификации ПХГ по европейским стандартам, что является весомым шагом на пути к созданию в Украине энергетического хаба.

«Европейские подземные газовые хранилища заполнены на около 94%. Поэтому мощности «Укртрансгаза» для хранения газа в ПХГ становятся еще более привлекательными для европейских трейдеров. Это хороший знак для нас и для Европы, ведь совместно мы усиливаем энергетическую безопасность континента», - отметил Галущенко.

Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе – объемом более 30 млрд куб. метров, из которых около 15 млрд кубов может предложить европейским партнерам.

Дополнение

На прошлой неделе Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения транзита российского газа.

Как ранее сообщал УНН, по словам Галущенко, для прохождения отопительного сезона необходимо увеличить добычу угля. Он обеспечит потребности тепловой генерации и балансировку системы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения не будут повышаться до конца отопительного сезона из-за фиксированной цены для поставщиков от «Нафтогаза» - 7,4 грн за кубический метр.