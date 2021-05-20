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Україна законтрактувала 45-47 млн доз вакцин від COVID-19 - Зеленський

Київ • УНН

 • 12376 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Україна уклала контракти на постачання 45-47 млн доз вакцин від COVID-19. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент УНН.

Україна законтрактувала 45-47 млн доз вакцин від COVID-19 - Зеленський

Цитата:

"У нас контрактів на 45-47 млн безоплатних вакцин для населення України. Це максимальна кількість, яку можна було знайти за програмами, COVAX, окремою програмою прямих контрактів, наприклад за контрактом з Pfizer на 20 млн доз", - сказав Зеленський.

Деталі

Він нагадав, що Україна вже зробила понад 1 млн щеплень.

"Ми маємо зрозуміти, що зробили 1 млн вакцинацій. Водночас ми не країна ЄС, ми не країна НАТО, ми не в пріоритеті країн ЄС із точки зору черг поставок вакцин. Прямі контракти з Індією та Pfizer були поза європейськими програмами, були на рівні складних домовленостей між компаніями та керівництвом України", - розповів Зеленський.

Окрім того, він додав, що щойно в Індії покращиться ситуація з захворюваністю, Serum Institute надасть Україні 10-15 млн доз вакцин.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить згідно з етапами, прописаними у Дорожній карті вакцинації. Зараз щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо у 2021 році, освітян, залучені до проведення ЗНО, співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники, а також людей віком від 65 років.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 доз тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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