В Україні зробили перший мільйон щеплень проти COVID-19: які регіони у лідерах

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"Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти COVID-19. Усього вакциновано 964 747 осіб, з них отримали першу дозу 964 745 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 48 070 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном)", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Лідерами за кількістю вакцинованих є місто Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено:

Українців віком 20-39 років, а саме - 234 169 людей. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, визначених дорожньою картою. Однією з найстаріших вакцинованих є мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Тернопільської області Ірина Курова. Їй 99 років.

У розрізі пріоритетних груп найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур державної безпеки, як-от Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ тощо.

Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків - 487 092.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить згідно з етапами, прописаними у Дорожній карті вакцинації. Зараз щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо у 2021 році, освітян, залучені до проведення ЗНО, співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники, а також людей віком від 65 років.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 доз тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).