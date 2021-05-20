В Украине сделали первый миллион прививок против COVID-19: какие регионы в лидерах

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине с конца февраля сделали более миллиона прививок против COVID-19, однако, первую дозу вакцины получили пока лишь около 965 тысяч человек, полный курс прошли 48 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.