В Украине сделали первый миллион прививок против COVID-19: какие регионы в лидерах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине с конца февраля сделали более миллиона прививок против COVID-19, однако, первую дозу вакцины получили пока лишь около 965 тысяч человек, полный курс прошли 48 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"По состоянию на 19 мая 2021 года в Украине сделали 1 012 815 прививок против COVID-19. Всего вакцинировано 964 747 человек, из них получили первую дозу 964 745 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 070 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом)", - сообщили в Минздраве.
Детали
Лидерами по количеству вакцинированных является город Киев, Днепропетровская и Львовская области.
За период прививочной кампании всего привито:
Украинцев в возрасте 20-39 лет, а именно - 234 169 человек. Это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям, определенным дорожной картой. Одной из старейших вакцинированных является жительница Петриковского областного гериатрического пансионата Тернопольской области Ирина Курова. Ей 99 лет.
В разрезе приоритетных групп всего за это время вакцинировали работников критически важных структур государственной безопасности, например Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел и тому подобное.
Женщин было привито 525 723, немного больше, чем мужчин - 487 092.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
Вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам, прописанными в Дорожной карте вакцинации. Сейчас прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников операции Объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченные к проведению ВНО, сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники, а также людей в возрасте от 65 лет.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 доз тыс. AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).