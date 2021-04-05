Україна ввела санкції проти Росспівробітництва після скандалу з Тарасом Шевченком

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій щодо низки фізичних та юридичних осіб. До санкційного списку потрапила низка російських компаній, зокрема і “Россотрудничество”, де раніше Тараса Шевченка назвали “російсько-українським поетом”, передає УНН.

Деталі

Так, санкції строком на три роки запровадили щодо Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво).

Як раніше пояснював Зеленський, обмежувальні заходи запроваджено у контексті боротьби з контрабандою в Україні.

Окрім згаданого агентства, до списку потрапила низка підприємств з РФ, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю “СНАБКОМ”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ВОЛГА-ДНЄПР ММ XVI”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНІКА”, Товариство з обмеженою відповідальністю “СЄВМОРМАШ-2М”, Акціонерне товариство “Спеціальна виробничо-технічна база ЗВЬОЗДОЧКА”, Акціонерне товариство “Центр судноремонту “ДАЛЬЗАВОД”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Севастопольський агрегатний завод”, Акціонерне товариство “514 авіаційний ремонтний завод”, Акціонерне товариство “322 авіаційний ремонтний завод”.

Суперечка з Россотрудничеством за Шевченка

10 березня цього року на власній офіційній сторінці “Россотрудничество” опубліковало анонс підбиття підсумків конкурсу на день пам’яті “російсько-українського поета” Тараса Шевченко.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь наголосили, що “національна самоідентифікація Кобзаря — непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії — не може викликати жодних сумнівів”.

Варто додати, що російська агенція “Россотрудничество”, визнана Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська.

Нові санкції РНБО

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 квітня, повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Під санкції потрапило 10 фізичних та 79 юридичних осіб.

Президент ввів у дію обмежувальні заходи 3 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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