Президент ввів у дію рішення РНБО про боротьбу з контрабандою

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки до десяти фізичних осіб, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України запроваджуються персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати "топ-десяткою української контрабанди".

Цитата:

"Боротьба з контрабандою буде продовжена, це перша десятка, але точно не остання", – наголосив Президент.

Деталі

Глава держави додав, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав державний бюджет.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

Кабінет Міністрів разом з СБУ та Національним банком України мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності вказаних обмежувальних заходів.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Доповнення 

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 квітня, повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.

Українські Національні Новини

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