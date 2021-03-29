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"Россотрудничество" назвало Шевченка "російсько-українським поетом": МЗС відреагувало

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ прокоментували “Радіо Свобода” діяльність Російського центру науки і культури в Києві, який є філією російського держагенства “Россотрудничество”, а також організований ним 9 березня захід: “Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка”, зазначає УНН.

Деталі

“У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т. Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря — непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії — не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г.Шевченка”, — прокоментували в МЗС.

У відомстві додають, що Російський центр науки і культури в Києві — це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. І, згідно з угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 27.02.1998 року, в Москві створений і функціонує Національний культурний центр України. Це українське представництво не має філій в інших містах Росії, йдеться у відповіді МЗС.

Контекст

10 березня цього року на власній офіційній сторінці “Россотрудничество” опубліковало анонс підбиття підсумків конкурсу на день пам’яті “російсько-українського поета” Тараса Шевченко.

Варто додати, що російська агенція “Россотрудничество”, визнана Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська.

Російський центр культури й науки засновано угодою між Кабінетом міністрів України і урядом Росії в 1998 році, і ратифіковано українським законодавством у 1999 році.

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