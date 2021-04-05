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Украина ввела санкции против Россотрудничества после скандала с Тарасом Шевченко

Киев  •  УНН

 • 20171 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц. В санкционный список попал ряд российских компаний, в том числе и “Россотрудничество”, где ранее Тараса Шевченко назвали “российско-украинским поэтом”, передает УНН.

Детали

Так, санкции сроком на три года ввели против Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Как ранее пояснял Зеленский, ограничительные меры введены в контексте борьбы с контрабандой в Украине.

Кроме упомянутого агентства, в список попал ряд предприятий с РФ, в частности Общество с ограниченной ответственностью “СНАБКОМ”, Общество с ограниченной ответственностью “ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI”, Общество с ограниченной ответственностью “Завод спецагрегаты”, Общество с ограниченной ответственностью “Завод МОЛОТ- МЕХАНИКА”, Общество с ограниченной ответственностью “СЕВМОРМАШ-2М”, Акционерное общество “Специальная производственно-техническая база Звездочка”, Акционерное общество “Центр судоремонта “Дальзавод”, Общество с ограниченной ответственностью “Севастопольский агрегатный завод”, Акционерное общество “514 авиационный ремонтный завод”, Акционерное общество “322 авиационный ремонтный завод”.

Спор с Россотрудничеством из-за Шевченко

10 марта этого года на собственной официальной странице “Россотрудничество” опубликовало анонс подведения итогов конкурса в день памяти “российско-украинского поэта” Тараса Шевченко.

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ подчеркнули, что “национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России — не может вызывать никаких сомнений”.

Стоит добавить, что российское агентство “Россотрудничество”, признано Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское.

Новые санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Под санкции попали 10 физических и 79 юридических лиц.

Президент ввел в действие ограничительные меры 3 апреля.

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