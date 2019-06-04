Україна в суді ООН: Росія "по-орвелівськи" вимагає певних тлумачень конвенції CERD

КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна у Міжнародному суді ООН пояснила, що у випадку, якщо Суд тлумачить статтю 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD) як таку, що встановлює передумови для юрисдикції, ці передумови є альтернативними, а не кумулятивними. Такий витяг з виступу представника української сторони Джонатана Гімблетта на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.