Україна в суді ООН: Росія "по-орвелівськи" вимагає певних тлумачень конвенції CERD
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна у Міжнародному суді ООН пояснила, що у випадку, якщо Суд тлумачить статтю 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD) як таку, що встановлює передумови для юрисдикції, ці передумови є альтернативними, а не кумулятивними. Такий витяг з виступу представника української сторони Джонатана Гімблетта на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.
“Вимога Росії тлумачити "АБО“ як "І“ в ст.22 суперечить контексту і підриває об’єкт і цілі CERD в цілому. За загальноприйнятими принципами тлумачення договору ст.22 означає, що сторони спору АБО ведуть переговори, АБО використовують Комітет CERD”, — цитує Гімблетта прес-служба МЗС України.
За словами Зеркаль, цьому приділяється так багато уваги тому, що Росія “по-орвелівськи вимагає тлумачити слово “АБО” в статті 22 Конвенції як слово “І”.
“Це суперечить контексту і підриває об’єкт і цілі CERD в цілому. За загальноприйнятими принципами тлумачення договору стаття 22 означає, що сторони спору АБО ведуть переговори, АБО використовують Комітет CERD. Крім того жодного разу протягом двох років переговорів Росія не демонструвала готовності обговорювати по суті претензії України”, — написала Зеркаль у Facebook.
Заступник міністра стверджує, що Україна більш ніж задовольнила передумову для юрисдикції Суду щодо проведення переговорів відповідно до статті 22.
“Україна не мала обов’язку вичерпати внутрішні засоби правового захисту щодо своїх претензій до Росії за CERD”, — цитує вона доповідача.
Нагадаємо, раніше Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ.