Украина в суде ООН: Россия "по-оруэлловски" требует определенных толкований конвенции CERD

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина в Международном суде ООН объяснила, что в случае, если Суд толкует статью 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD) как такую, которая устанавливает предпосылки для юрисдикции, эти предпосылки являются альтернативными, а не кумулятивными. Такой выдержка из выступления представителя украинской стороны Джонатана Гимблетта на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.