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Украина в суде ООН: Россия "по-оруэлловски" требует определенных толкований конвенции CERD

Украина в суде ООН: Россия "по-оруэлловски" требует определенных толкований конвенции CERD

Киев  •  УНН

 • 10610 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина в Международном суде ООН объяснила, что в случае, если Суд толкует статью 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD) как такую, которая устанавливает предпосылки для юрисдикции, эти предпосылки являются альтернативными, а не кумулятивными. Такой выдержка из выступления представителя украинской стороны Джонатана Гимблетта на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Требование России толковать"ИЛИ" как "И" в ст.22 противоречит контексту и подрывает объект и цели CERD в целом. По общепринятым принципам толкования договора ст.22 означает, что стороны спора ИЛИ ведут переговоры, ИЛИ используют Комитет CERD", - цитирует Гимблетта пресс-служба МИД Украины.

По словам Зеркаль, этому уделяется так много внимания потому, что Россия "по-оруэлловски требует толковать слово "ИЛИ" в статье 22 Конвенции как слово "И".

"Это противоречит контексту и подрывает объект и цели CERD в целом. По общепринятым принципам толкования договора статья 22 означает, что стороны спора ИЛИ ведут переговоры, ИЛИ используют Комитет CERD. Кроме того ни разу в течение двух лет переговоров Россия не демонстрировала готовности обсуждать по существу претензии Украины", - написала Зеркаль в Facebook.

Замминистра утверждает, что Украина более чем удовлетворила предпосылку для юрисдикции Суда о проведении переговоров в соответствии со статьей 22.

"Украина не имела обязательств исчерпать внутренние средства правовой защиты в отношении своих претензий к России по CERD", - цитирует она докладчика.

Напомним, ранее Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ.

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