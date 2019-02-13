Україна в НАТО озвучила позицію щодо договору про ядерні ракети

"В контексті нашої позиції щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності можу повідомити, що, перш за все, ми є членом цього договору і завжди неухильно дотримувались його положень", - зазначила співрозмовниця.



Дипломати нагадали, що Україна брала активну участь у засіданнях спільної комісії держав за цим договором після 12-річної перерви у 2016-му та 2017-му роках у зв’язку з систематичними порушеннями Росії положень цього договору.



"Ми вважаємо, що порушення Росією ДРСМД створює серйозну загрозу безпеці всього Європейського континенту, і у зв’язку з цим ми повністю підтримуємо підхід США щодо цього договору", - зазначили у Місії.



На думку української сторони, перебуваючи де-факто в стані війни з Росією та з урахуванням євроатлантичної інтеграції України, для неї є абсолютно неприпустимим план Росії націлити свої боєголовки на держави-члени НАТО.



"Ми також розглядаємо потенційний військовий тиск Росії на європейських членів НАТО через вихід з ДРСМД як черговий елемент гібридної Росії, метою якої є встановлення тотального контролю Москви над широким регіоном від Балтії до Середземного моря", - додали в представництві.



"Українська сторона розглядає ситуацію навколо ДРСМД як серйозний виклик для власної безпеки, і ми наразі вивчаємо можливі варіанти реагування. Відповідне рішення щодо зазначеного договору буде прийняте нами на пізнішому етапі", - зазначили дипломати.



Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі почнеться дводенний міністеріал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого, за інформацією ЗМІ, очільники оборонних відомств вперше обговорять можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).



Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак також здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.