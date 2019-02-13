Україна в НАТО озвучила позицію щодо договору про ядерні ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна розглядає ситуацію, що склалась навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності як серйозний виклик для власної безпеки, а також вивчає можливі варіанти реагування на неї. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповіли в прес-службі місії України при НАТО перед початком засідання у штаб-квартирі Альянсу щодо ситуації навколо ДРСМД.
"В контексті нашої позиції щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності можу повідомити, що, перш за все, ми є членом цього договору і завжди неухильно дотримувались його положень", - зазначила співрозмовниця.
Дипломати нагадали, що Україна брала активну участь у засіданнях спільної комісії держав за цим договором після 12-річної перерви у 2016-му та 2017-му роках у зв’язку з систематичними порушеннями Росії положень цього договору.
"Ми вважаємо, що порушення Росією ДРСМД створює серйозну загрозу безпеці всього Європейського континенту, і у зв’язку з цим ми повністю підтримуємо підхід США щодо цього договору", - зазначили у Місії.
На думку української сторони, перебуваючи де-факто в стані війни з Росією та з урахуванням євроатлантичної інтеграції України, для неї є абсолютно неприпустимим план Росії націлити свої боєголовки на держави-члени НАТО.
"Ми також розглядаємо потенційний військовий тиск Росії на європейських членів НАТО через вихід з ДРСМД як черговий елемент гібридної Росії, метою якої є встановлення тотального контролю Москви над широким регіоном від Балтії до Середземного моря", - додали в представництві.
"Українська сторона розглядає ситуацію навколо ДРСМД як серйозний виклик для власної безпеки, і ми наразі вивчаємо можливі варіанти реагування. Відповідне рішення щодо зазначеного договору буде прийняте нами на пізнішому етапі", - зазначили дипломати.
Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі почнеться дводенний міністеріал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого, за інформацією ЗМІ, очільники оборонних відомств вперше обговорять можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак також здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.