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Украина в НАТО озвучила позицию по договору о ядерных ракетах

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина рассматривает ситуацию, которая сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как серьезный вызов для собственной безопасности, а также изучает возможные варианты реагирования на нее. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе миссии Украины при НАТО перед началом заседания в штаб-квартире альянса по ситуации вокруг ДРСМД.

"В контексте нашей позиции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности могу сообщить, что, прежде всего, мы являемся членом этого договора и всегда неукоснительно придерживались его положений", - отметила собеседница.

Дипломаты напомнили, что Украина активно участвовала в заседаниях совместной комиссии государств по этому договору после 12-летнего перерыва в 2016-м и 2017-м годах в связи с систематическими нарушениями Россией положений этого договора.

"Мы считаем, что нарушение Россией ДРСМД создает серьезную угрозу безопасности всего европейского континента, и в связи с этим мы полностью поддерживаем подход США по этому договору", - отметили в Миссии.

По мнению украинской стороны, находясь де-факто в состоянии войны с Россией и с учетом евроатлантической интеграции Украины, для есть нее абсолютно недопустимым план России нацелить свои боеголовки на государства-члены НАТО.

"Мы также рассматриваем потенциальное военное давление России на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД как очередной элемент гибридной России, целью которой является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря", - добавили в представительстве.

"Украинская сторона рассматривает ситуацию вокруг ДРСМД как серьезный вызов для собственной безопасности, и мы сейчас изучаем возможные варианты реагирования. Соответствующее решение по данному договору будет принято нами на более позднем этапе", - отметили дипломаты.

Напомним, сегодня в Брюсселе начнется двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого, по информации СМИ, руководители оборонных ведомств впервые обсудят возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак также осуществит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля.

Украинские Национальные Новости

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