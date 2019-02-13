Украина в НАТО озвучила позицию по договору о ядерных ракетах

"В контексте нашей позиции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности могу сообщить, что, прежде всего, мы являемся членом этого договора и всегда неукоснительно придерживались его положений", - отметила собеседница.



Дипломаты напомнили, что Украина активно участвовала в заседаниях совместной комиссии государств по этому договору после 12-летнего перерыва в 2016-м и 2017-м годах в связи с систематическими нарушениями Россией положений этого договора.



"Мы считаем, что нарушение Россией ДРСМД создает серьезную угрозу безопасности всего европейского континента, и в связи с этим мы полностью поддерживаем подход США по этому договору", - отметили в Миссии.



По мнению украинской стороны, находясь де-факто в состоянии войны с Россией и с учетом евроатлантической интеграции Украины, для есть нее абсолютно недопустимым план России нацелить свои боеголовки на государства-члены НАТО.



"Мы также рассматриваем потенциальное военное давление России на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД как очередной элемент гибридной России, целью которой является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря", - добавили в представительстве.



"Украинская сторона рассматривает ситуацию вокруг ДРСМД как серьезный вызов для собственной безопасности, и мы сейчас изучаем возможные варианты реагирования. Соответствующее решение по данному договору будет принято нами на более позднем этапе", - отметили дипломаты.



Напомним, сегодня в Брюсселе начнется двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого, по информации СМИ, руководители оборонных ведомств впервые обсудят возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак также осуществит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля.