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Україна та ЄС обговорюють приємні та неприємні речі чесно – Стефанішина

Україна та ЄС обговорюють приємні та неприємні речі чесно – Стефанішина

Київ • УНН

 • 1536903 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. На рівні лідерів країн ЄС, і у питаннях, які стосуються Європейського Союзу різночитання немає. Україна та ЄС обговорюють приємні та неприємні речі чесно. Про це журналісту УНН заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Цитата

«Коли ми говоримо про лідерів ЄС, лідерів НАТО і лідерів конкретних країн, то у 80% випадків ми говоримо про одних і тих самих людей. Тобто це одні й ті самі прізвища, але системи різні, і рішення різні. На рівні конкретних лідерів країн ЄС, і у питаннях, які стосуються Європейського Союзу зараз, я можу це відповідально заявити, що такого різночитання немає. Є повна відвертість у діалозі. Звичайно є питання, виникають застереження, не пов’язані з Україною», - розповіла Стефанішина.

За її словами, вони пов’язані з тим, що Україна увірвалась у життя ЄС неочікувано.

«Посеред війни, коли було тверде рішення закрити очі на будь-яке розширення, коли майже 10 країн чекають рішення про ЄС, коли мова йде про реформи Європейського Союзу, але це максимально відвертий діалог. Сьогодні приємні, неприємні речі ми обговорюємо чесно», - сказала Стефанішина.

Стефанішина зауважила, що у питаннях, які стосуються НАТО рішення ухвалюються набагато важче.

«А от у питаннях, які стосуються НАТО – це наче одні й ті самі лідери, одні й ті самі країни, але чомусь набагато важче ухвалюються рішення. Тому по лінії ЄС, я можу підтвердити, що ми повноцінна, політична бойова одиниця на Європейській політичній арені, й у нас діалог рівних серед рівних, а це означає чесний», - зазначила Стефанішина.

Контекст

Видання Foreignpolicy повідомляло, що в той час, як Україна працює швидкими темпами, щоб приєднатися до ЄС, Брюссель і країни-члени блоку не роблять достатньо, щоб бути готовими прийняти Україну. Таким чином, пишномовна риторика лідерів ЄС щодо членства України не відповідає їхнім діям.

Доповнення

Стефанішина планує на початку вересня відвідати Брюссель. Зокрема, вона повідомляла, що під час візиту, Україна синхронізує роботу із Європейською комісією щодо звіту з оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС.

Стефанішина також повідомляла, що до жовтня цього року Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейського Союзу до кандидата у члени блоку. Водночас очікується політичне рішення щодо початку переговорів про членства України в ЄС.

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