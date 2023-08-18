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Украина и ЕС обсуждают приятные и неприятные вещи честно - Стефанишина

Украина и ЕС обсуждают приятные и неприятные вещи честно - Стефанишина

Киев • УНН

 • 1536902 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. На уровне лидеров стран ЕС, и в вопросах, которые касаются Европейского Союза разночтения нет. Украина и ЕС обсуждают приятные и неприятные вещи честно. Об этом журналисту УНН заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Цитата

“Когда мы говорим о лидерах ЕС, лидерах НАТО и лидерах конкретных стран, то в 80% случаев мы говорим об одних и тех же людях. То есть это одни и те же фамилии, но системы разные, и решения разные. На уровне конкретных лидеров стран ЕС, и в вопросах, которые касаются Европейского Союза сейчас, я могу это ответственно заявить, что такого разночтения нет. Есть полная откровенность в диалоге. Конечно есть вопросы, возникают оговорки, не связанные с Украиной”, — рассказала Стефанишина.

По ее словам, они связаны с тем, что Украина ворвалась в жизнь ЕС неожиданно.

“Посреди войны, когда было твердое решение закрыть глаза на любое расширение, когда почти 10 стран ждут решения о ЕС, когда речь идет о реформах Европейского Союза, но это максимально откровенный диалог. Сегодня приятные, неприятные вещи мы обсуждаем честно”, — сказала Стефанишина.

Стефанишина отметила, что в вопросах, которые касаются НАТО решения принимаются гораздо труднее.

“А вот в вопросах, касающихся НАТО — это как будто одни и те же лидеры, одни и те же страны, но почему-то гораздо труднее принимаются решения. Поэтому по линии ЕС, я могу подтвердить, что мы полноценная, политическая боевая единица на Европейской политической арене, и у нас диалог равных среди равных, а это значит честный”, — отметила Стефанишина.

Контекст

Издание Foreignpolicy сообщало, что в то время, как Украина работает быстрыми темпами, чтобы присоединиться к ЕС, Брюссель и страны-члены блока не делают достаточно, чтобы быть готовыми принять Украину. Таким образом, высокопарная риторика лидеров ЕС относительно членства Украины не соответствует их действиям.

Дополнение

Стефанишина планирует в начале сентября посетить Брюссель. В частности, она сообщала, что во время визита, Украина синхронизирует работу с Европейской комиссией по отчету с оценкой выполнения Украиной семи шагов на пути к вступлению в ЕС.

Стефанишина также сообщала, что до октября этого года Украина не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейского Союза к кандидату в члены блока. В то же время ожидается политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

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