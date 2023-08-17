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Стефанішина про майбутню поїздку до Брюсселю: синхронізуємо роботу із Єврокомісією щодо жовтневого звіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина планує на початку вересня відвідати Брюссель. Зокрема, під час візиту, Україна синхронізуємо роботу із Європейською комісією щодо звіту з оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС. Про це вона повідомила під час брифінгу на полях конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", та додала, що привезе перші результати оцінки, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я планую відвідати Брюссель на початку вересня. В першу чергу це буде візит пов'язаний з реалізацією рішень Вільнюського саміту, повним запуском роботи Ради Україна-НАТО та підготовки нової програми сумісності з Альянсом про яку було домовлено. Ми звичайно синхронізуємо роботу із Європейською комісією щодо жовтневого звіту. Я привезу перші результати саме оцінки, проінформую про прогрес по сімох рекомендаціям і ми домовимося з Європейською комісією про спільне розуміння тих чи інших законодавчих кроків. Це нормальна політична робота...", - розповіла Стефанішина.

Вона зазначила, що її завдання максимально врахувати у звіті Єврокомісії кроки України та прогрес.

"Пояснити та десь проінформувати про наші плани, які також будуть частиною цього звіту", - сказала Стефанішина.

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