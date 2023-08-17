Стефанішина про майбутню поїздку до Брюсселю: синхронізуємо роботу із Єврокомісією щодо жовтневого звіту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина планує на початку вересня відвідати Брюссель. Зокрема, під час візиту, Україна синхронізуємо роботу із Європейською комісією щодо звіту з оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС. Про це вона повідомила під час брифінгу на полях конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", та додала, що привезе перші результати оцінки, передає кореспондент УНН.
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"Я планую відвідати Брюссель на початку вересня. В першу чергу це буде візит пов'язаний з реалізацією рішень Вільнюського саміту, повним запуском роботи Ради Україна-НАТО та підготовки нової програми сумісності з Альянсом про яку було домовлено. Ми звичайно синхронізуємо роботу із Європейською комісією щодо жовтневого звіту. Я привезу перші результати саме оцінки, проінформую про прогрес по сімох рекомендаціям і ми домовимося з Європейською комісією про спільне розуміння тих чи інших законодавчих кроків. Це нормальна політична робота...", - розповіла Стефанішина.
Вона зазначила, що її завдання максимально врахувати у звіті Єврокомісії кроки України та прогрес.
"Пояснити та десь проінформувати про наші плани, які також будуть частиною цього звіту", - сказала Стефанішина.
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